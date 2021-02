Com a Liga a ferver com resultados imprevisíveis, este domingo promete mais corações emocionados com o Benfica e o Sp. Braga a tentarem uma aproximação do FC Porto depois do empate consentido pela equipa de Sérgio Conceição, em pleno Dragão, diante do Boavista (2-2). Tanto os lisboetas como os minhotos podem ficar a apenas um ponto do atual segundo classificado.

A equipa de Carlos Carvalhal será a primeira a entrar em campo, em ponta Delgada, às 17h30, para defrontar o Santa Clara que, na primeira volta, foi a Braga vencer por 1-0. Já depois disso, os minhotos afastaram os açorianos da Taça de Portugal, com uma vitória por 2-1, mas este domingo será a primeira vez esta época que os dois emblemas se defrontam nos Açores.

O Benfica também vai jogar fora de casa, em Moreira de Cónegos, a partir das 20h15, num campo em que venceu todos os dez jogos que ali realizou para o campeonato. Depois da boa exibição arrancada no Estoril para a Taça de Portugal, a equipa de Jorge Jesus vai procurar novo triunfo que lhe permita aproximar-se dos lugares da frente, sabendo-se que o Sporting só entra em campo na segunda-feira.

Bem mais abaixo na classificação, o Portimonense recebe o Gil Vicente, também este domingo, a partir das 15h00, procurando fugir aos últimos lugares da classificação. Os dois emblemas somam os mesmos 16 pontos, tantos como o Farense e mais um dos que Boavista e Famalicão.

Lá por fora, numa semana em que vão regressar a Liga dos Campeões e a Liga Europa, destacamos a visita do Wolverhampton de Nuno Espírito a Southampton, na Premier League, e a receção do Real Madrid ao Valencia de Thierry Correia e Gonçalo Guedes na liga espanhola. Uma referência ainda para o Inter-Lazio, na Série A, que pode ser determinante para as aspirações dos neroazurri depois das derrotas de sábado da Juventus e do Milan.

Os jogos que pode ver este domingo:

I Liga (19.ª jornada):

Portimonense - Gil Vicente, 15:00 (SportTV1)

Santa Clara - Sporting de Braga, 16:30 (horas locais, +1 em Lisboa, SportTV1)

Moreirense - Benfica, 20:15 (SportTV1).

II Liga (20.ª jornada):

Mafra - Leixões, 11:15

Desportivo de Chaves - Benfica B, 14:00 (SportTV+)

FC Porto B - Oliveirense, 15:00 (Porto Canal)

Casa Pia - Feirense, 20:00 (Canal 11).

Liga Revelação (8.ª jornada da segunda fase):

Boavista - Académica, 11:00.

Liga inglesa (24.ª jornada):

Southampton - Wolverhampton, 12:00 (SportTV2)

West Bromwich - Manchester United, 14:00 (SportTV2)

Arsenal - Leeds United, 16:30 (SportTV2)

Everton - Fulham, 19:00 (SportTV2).

Liga espanhola (23.ª jornada):

Getafe - Real Sociedad, 13:00 (Eleven Sports 1)

Real Madrid - Valência, 15:15 (Eleven Sports 1)

Levante - Osasuna, 17:30 (Eleven Sports 1)

Villarreal - Betis, 20:00 (Eleven Sports 1).

Liga italiana (22.ª jornada):

Roma - Udinese, 11:30 (SportTV3)

Cagliari - Atalanta, 14:00 (SportTV4)

Sampdoria - Fiorentina, 14:00 (SportTV3)

Crotone - Sassuolo, 17:00 (SportTV3)

Inter Milão - Lazio, 19:45 (SportTV3).

Liga alemã (21.ª jornada):

Eintracht Frankfurt - Colónia, 14:30 (Eleven Sports 2)

Wolfsburgo - Borussia Mönchengladbach, 17:00 (Eleven Sports 2).

Liga francesa (25.ª jornada):

Mónaco - Lorient, 12:00 (Eleven Sports 2)

Angers - Nantes, 14:00

Dijon - Nimes, 14:00

Metz - Estrasburgo, 14:00

Rennes - Saint-Étienne, 14:00 (Eleven Sports 3)

Lille - Brest, 16:00 (Eleven Sports 3)

Bordéus - Marselha, 20:00 (Eleven Sports 2).