A seleção nacional portuguesa recebe esta quarta-feira a congénere de Espanha, num jogo particular que se realiza no Estádio José Alvalade, a partir das 19h45, já com algum público nas bancadas.

É o duelo número 40 entre as nações ibéricas, num dia com muitos particulares, na antecâmara da Liga das Nações. Confira a lista de jogos:

14H00

Zâmbia-Malawi

17H00

Chipre-República Checa

Dinamarca-Ilhas Faroé

Estónia-Lituânia

Malta-Gibraltar

Montenegro-Letónia

19H15

Luxemburgo-Liechtenstein

19H30

Áustria-Grécia

19H45

Alemanha-Turquia

Andorra-Cabo Verde

Eslovénia-São Marino

Itália-Moldávia

Holanda-México

Polónia-Finlândia

PORTUGAL-Espanha

Suíça-Croácia

20H10

França-Ucrânia

Em França, prossegue o torneio do Grand Slam, Roland Garros, com destaque para os duelos entre Rublev e Tsitsipas (14h00) e entre Djokovic e Carreño-Busta (16h30), relativos aos quartos de final. Na mesma fase, do lado feminino, jogam-se as últimas duas vagas nas meias, nos duelos Kvitova-Siegemund (11h00) e Collins-Kenin (12h30).

Em Itália, continua a defesa da camisola rosa por parte do ciclista português João Almeida, da Deceuninck-Quick Step, na etapa de 225 quilómetros – a terceira mais longa – que liga Mileto a Camigliatello Silano, marcada pela montanha ao longo do percurso.