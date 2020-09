Portugal arranca, este sábado, a participação na segunda edição da Liga das Nações, com a receção à Croácia, no Estádio do Dragão, às 19h45. É o primeiro jogo da equipa das quinas, na defesa do título conquistado em 2019.

No total, há nove jogos, entre a Liga A, a C e a D, a partir das 14 horas. Outro dos pratos fortes é precisamente o outro jogo do grupo de Portugal, o Suécia-França.

Liga A:

Islândia-Inglaterra (17h00)

Dinamarca-Bélgica (19h45)

Portugal-Croácia (19h45)

Suécia-França (19h45)

Liga C:

Macedónia do Norte-Arménia (14h00)

Azerbaijão-Luxemburgo (17h00)

Chipre-Montenegro (17h00)

Estónia-Geórgia (17h00)

Liga D:

Gibraltar-São Marino (14h00)

Contudo, há mais portugueses em ação em primeiras ligas logo pela manhã. Na Coreia do Sul, o Jeonbuk, treinado por José Morais, joga na casa do Seongnam (09h30). No Japão, entra em campo o avançado Alexandre Guedes, na receção do Vegalta ao Gamba Osaka (10h30). Na China, o Shanghai SIPG, treinado por Vítor Pereira, na deslocação ao Hebei (11h00).

Há ainda Taça da Liga em Inglaterra, com várias equipas de portugueses em ação, bem como dezenas de jogos de pré-época, com destaque para o Benfica-Rennes e o para o Sp. Braga-Valladolid, a envolver equipas portuguesas, ambos às 19 horas.

Ciclismo, ténis e basquetebol

Em França, prossegue o Tour esta tarde, com a oitava etapa a ligar Cazères-sur-Garonne a Loudenvielle, na distância de 141 quilómetros, com duas contagens de montanha de primeira categoria.

À noite, nos Estados Unidos, mais dois jogos dos quartos de final do play-off da NBA. Às 20h30, jogo 4 entre os Boston Celtics e os atuais campeões, os Toronto Raptors, que estão em desvantagem por 2-1. Já na madrugada de sábado para domingo, Los Angeles Lakers e Houston Rockets disputam o jogo 2 na eliminatória.

Ainda nos Estados Unidos, prosseguem os encontros do US Open em ténis.