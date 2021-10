O futebol de clubes volta a parar para dar lugar às seleções nacionais. A equipa portuguesa concentra-se nesta segunda-feira para preparar os próximos dois compromissos.



No dia 12 de outubro, Portugal recebe o Luxemburgo no Estádio Algarve, para a qualificação para o Mundial, mas antes ainda defronta mais uma vez o Qatar, no dia 9.



Segunda-feira é dia também de receber os novos campeões do mundo de futsal. A comitiva chega às 12h35 ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e está prevista uma receção no Palácio de Belém, por parte do Presidente da República.



Nota ainda para a realização de mais um jogo da II Liga: o Trofense-Nacional realiza-se às 20h15.