Esta sexta-feira, 17 de julho, a conclusão da época desportiva 2019/2020 prossegue em vários países da Europa, com portugueses incluídos nas últimas decisões.

Em Inglaterra, no jogo que encerra a 36.ª e antepenúltima jornada da Premier League, defrontam-se as duas equipas que estão imediatamente acima da zona de despromoção, com três pontos de vantagem para o 18.º, o Bournemouth, que vai ficar de olho em Londres. Ali jogam West Ham e Watford (de Domingos Quina). Ambas as equipas têm 34 pontos e um triunfo garante automaticamente a permanência.

Há ainda um importante jogo nas contas da subida à Premier League, no Championship. O West Bromwich, de Matheus Pereira e Krovinovic, joga na casa do Huddersfield.

Em Espanha, na 41.ª e penúltima jornada da II Liga espanhola, há lusos a lutar pela subida direta. Procuram-na, pelos dois primeiros lugares, o Almeria de Mário Silva e o Saragoça de André Pereira, respetivamente terceiro e quarto classificados. O Almeria joga em Ponferradina e o Saragoça em Albacete, a partir das 20 horas.

Na Geórgia e na Roménia também há portugueses em ação nos respetivos campeonatos.