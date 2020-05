Salvio volta esta quarta-feira a Portugal, ainda que seja apenas virtualmente. O antigo jogador do Benfica vai dar uma conferência de imprensa online, para falar de videogames e muito mais. Para além disso, as atenções voltam a estar centradas na Alemanha, onde o Leipzig recebe o Hertha Berlim e, em caso de vitória, iguala o Borussia Dortmund no segundo lugar da Bundesliga.

Assuntos que vão ser notícia hoje:

- Conferência de imprensa de apresentação do primeiro troféu Pichichi Game Ring com a participação de Salvio, em live stream, a partir das 15 horas

- Webinar «Covid-19 e o regresso do desporto» discute que desporto vamos ter depois do isolamento e como a pandemia pode ter influenciado as socidades desportivas

- Termina a 28.ª jornada da Bundesliga, com cinco jogos, entre os quais o Leipzig, que pode subir ao segundo lugar:

Leipzig - Hertha Berlim, 17:30 (Eleven Sports 1)

Hoffenheim - Colónia, 19:30 (Eleven Sports 2)

Fortuna Düsseldorf - Schalke 04, 19:30 (Eleven Sports 1)

Augsburgo - Paderborn, 19:30 (Eleven Sports 4)

Union Berlim - Mainz, 19:30 (Eleven Sports 3).