Esta segunda-feira, dia 29 de março, há uma interrupção nos jogos de qualificação para o Mundial 2022 e do Euro de sub-21, mas a bola rola em Portugal, com três partidas da II Liga.

Às 17h00, o FC Porto B joga em casa do Mafra, enquanto que a partir das 19h00 medem forças o Leixões e o Vizela.

O dia termina às 21h00, com a receção do Desp. Chaves ao Penafiel.

É também dia de Fernando Santos e um jogador da Seleção Nacional falarem em conferência de imprensa, a partir das 15h45, para a antevisão ao jogo com o Luxemburgo, o terceiro a contar para a qualificação do Mundial do Qatar.

Os jogos do dia:

II Liga, 26.ª jornada:

Mafra - FC Porto B, 17:00 (Canal 11);

Leixões - Vizela 19:00 (Canal 11);

Desportivo de Chaves - Penafiel, 21:00 (SportTV1).