Esta quarta-feira, dia 2 de junho, a Seleção Nacional prossegue a preparação para o Euro 2020. Às 10h30 há treino na Cidade do Futebol, e meia-hora antes, às 10h00, um jogador das quinas fala aos jornalistas.

Na Eslovénia, Portugal prossegue a participação no Europeu de sub-21. A formação de Rui Jorge treina às 17h00, e antes, de manhã, às 10h15, o selecionador e um jogador farão a antevisão ao jogo das meias-finais com a Espanha.

De resto, as seleções europeias começam esta quarta-feira com os particulares de preparação para o Euro, com destaque para Alemanha e França, adversários de Portugal, que defrontam a Dinamarca e o País de Gales, respetivamente.

No basquetebol, joga-se o quinto e decisivo jogo da final do play-off do campeonato nacional, entre Sporting e o FC Porto. No Pavilhão João Rocha, quem vencer sagra-se campeão.

Em França, prossegue ainda o Roland Garros, o segundo Grand Slam de ténis do ano.

Os jogos desta quarta-feira:

Países Baixos - Escócia, 19:45 (SportTV4)

Inglaterra - Áustria, 20:00 (SportTV5)

Alemanha - Dinamarca, 20:00 (SportTV2)

França - País de Gales, 20:05 (SportTV1).