Esta quinta-feira, a Seleção Nacional de sub-21 joga o apuramento para a final do Europeu da categoria: a partir das 17h00, a equipa orientada por Rui Jorge defronta a Espanha, com transmissão na RTP1. Às 20h00, joga-se a outra meia-final, entre os Países Baixos e a Alemanha.

Na Cidade do Futebol, a Seleção A cumpre o último treino antes do particular com a Espanha, de sexta-feira. A sessão está agendada para as 17h00. Antes, às 16h15, Fernando Santos e um jogador fazem a antevisão da partida.

Na América do Sul, joga-se a qualificação para o Mundial de 2022, com vários jogos em cartaz. O Uruguai, de Coates e Darwin, defronta o Paraguai às 23h00, a Argentina, de Otamendi e Marchesín, mede forças com o Chile à 01h00 (madrugada de sexta-feira), o Brasil de Everton Cebolinha recebe o Equador à 01h30, e a Colômbia, de Uribe e Luis Diaz, defronta o Peru às 03h00.

O México, de Jesus Corona, defronta a Costa Rica também às 03h00, num jogo a contar para a final four da Liga das Nações da Concacaf.

Na Europa, há várias equipas que realizam jogos de preparação para o Euro 2020, incluindo a Suíça de Seferovic, que defronta o Liechtenstein, e a Bélgica, de Vertonghen, que defronta a Grécia.

No futsal, tem início a final do play-off entre Sporting e Benfica, a partir das 20h30, ao passo que no hóquei em patins, os encarnados discutem com o FC Porto o título nacional, no jogo cinco da final, a partir das 15h00.

Em França, prossegue o Roland Garros, o segundo Grand Slam de ténis da temporada.

Os jogos desta quinta-feira:

Europeu de sub-21, meias-finais:

Espanha - Portugal, 17:00 (Maribor)

Holanda - Alemanha, 20:00(Székesfehérvár).

Jogos de qualificação para o Mundial do Qatar 2022, zona sul-americana:

Bolívia - Venezuela, 21:00 (SportTV2)

Uruguai - Paraguai, 23:00 (SportTV3)

Argentina - Chile, 01:00 (dia 04 em Lisboa, SportTV2)

Brasil - Equador, 01:30 (dia 04 em Lisboa, SportTV1)

Peru - Colômbia, 03:00 (dia 04 em Lisboa, SportTV2).

Liga das Nações da CONCACAF, final four:

Honduras - EUA, 17:30 (00:30 de dia 04 em Lisboa, SportTV3)

México - Costa Rica, 20:30 locais (03:30 de dia 04 em Lisboa, SportTV1).

Jogos particulares:

Suíça - Liechtenstein, 17:00 (SportTV1)

Turquia - Moldávia, 18:00 (SportTV2)

Ucrânia - Irlanda do Norte, 19:45 (SportTV4)

Bélgica - Grécia, 19:45 (SportTV1)