Menos de 24 horas após o empate frente à Espanha, a Seleção Nacional regressa este sábado aos treinos: a partir das 11h00, a equipa das quinas trabalha na Cidade do Futebol, e já se espera as presenças de Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias.

Na Eslovénia, os sub-21 ultimam os preparativos para a final do Europeu, agendada para domingo, frente à Alemanha. Rui Jorge e um jogador farão a antevisão a essa partida às 11h30.

No andebol, jogam-se as meias-finais da final four da Taça de Portugal. Sporting e Benfica medem forças às 15h00, e às 17h00 realiza-se o Águas Santas-FC Porto. Ambas as partidas têm transmissão na RTP2.

Em Barcelona, Miguel Oliveira disputa a qualificação do Grande Prémio da Catalunha de MotoGP a partir das 13h10 (SportTV2).

Em França, prossegue o Roland Garros, o segundo Grand Slam da época de ténis, e na Polónia decorrem os Campeonatos Europeus de velocidade de canoagem e os Paracanoagem.

Há ainda vários particulares de seleções este sábado. A saber:

País de Gales - Albânia, 17:00 (SportTV2)

Rússia - Bulgária , 17:00 (SportTV1

Suécia - Arménia, 19:45 (SportTV1)