Portugal prossegue a defesa do título da Liga das Nações com a visita à Suécia, numa partida do grupo 3 da Liga A. A partida está agendada para as 19h45.



No entanto, antes joga a seleção de sub-21 ante a Bielorrússia (17h30) num jogo a contar para o apuramento para o Euro de 2021.



Há mais jogos para ver da Liga das Nações: 8 no total, além de Portugal.



Liga A:



Bélgica-Islândia, 19h45

Dinamarca-Inglaterra, 19h45

França-Croácia, 19h45



Liga C:



Arménia-Estónia, 17h00

Geórgia-Macedónia do Norte, 17h00

Chipre-Azerbaijão, 19h45

Luxemburgo-Montenegro, 19h45



Liga D:



São Marino-Liechtenstein, 19h45



Por volta das 20h00, Ricardo Quaresma será apresentando como reforço do Vitória de Guimarães e responderá às questões dos jornalistas.

Em França, prossegue o Tour esta tarde, com a nona etapa. No início da tarde, continua o Open dos Estados Unidos e há ainda os quartos de final dos play-offs da NBA. Denver-Clippers e Bucks-Heat são as formações que vão a jogo.