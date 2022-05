Já com a maior parte das ligas europeias em fase de rescaldo, esta segunda-feira é dia de virar atenções para o Campeonato da Europa de sub-17 que está a decorrer em Israel, uma vez que a Seleção Nacional vai entrar em campo e pode confirmar a qualificação para os quartos de final da competição.

Depois dos triunfos confortáveis sobre a Escócia (5-1) e Suécia (4-2), a equipa comandada por José Lima só precisa de um empate para garantir o primeiro lugar do grupo e a consequente qualificação para os quartos de final da competição. Já com seis pontos garantidos e com um saldo de golos positivo (9-3), a seleção nacional até pode perder e seguir para a fase a eliminar.

Lá por fora, com a maior parte das ligas já decididas, a Bundesliga acerta contas, já a olhar para a próxima temporada, com o Hamburgo e Hertha Berlim a jogarem a segunda mão do play-off de manutenção, com a equipa da casa a partir em vantagem, já depois de ter ganho o primeiro jogo, em Berlim, por 1-0.

Em Portugal a época também fechou no domingo, com a final da Taça de Portugal, mas os clubes já vão preparado a próxima época. É o caso do Sp. Braga que, depois da despedida de Carlos Carvalhal, apresenta esta segunda-feira Artur Jorge como o novo líder dos guerreiros do Minho, numa cerimónia que está marcada para o auditório do Estádio Municipal de Braga (12h30).

Do futebol passamos para o basquetebol, com o Benfica a receber novamente a Oliveirense naquele que será o segundo jogo do play-off da meia-final, depois de já ter ganho o primeiro por 89-72. Na outra meia-final, é o FC Porto que está em vantagem sobre o Sporting, mas o segundo jogo está marcado para terça-feira.

Os jogos que pode ver esta segunda-feira

FUTEBOL

Campeonato da Europa de Sub-17

Espanha - Sérvia, 15:30 (Rishon Le-Zion)

Bélgica - Turquia, 15:30 (Nes-Ziona)

Portugal - Dinamarca, 18:00 (Ramat Gan)

Suécia - Escócia, 18:00 (Lod).

Liga alemã (play-off manutenção/promoção, 2.ª mão):

Hamburgo - Hertha Berlim, 19:30.

BASQUETEBOL

Liga, play-off (meias-finais, 2.º jogo):

Benfica - Oliveirense, 21:00.

NBA (play-offs, finais de conferência, 4.º jogo):

Boston Celtics - Miami Heat, 01:30 (dia 24 em Lisboa, SportTV1).