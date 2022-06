Está com saudades de bola? Então esta quinta-feira é dia de encher a barriga com boa parte das seleções europeias a entrar em ação na primeira jornada da Liga das Nações, incluindo Portugal que vai defrontar a vizinha Espanha, em Sevilha, num duelo Ibérico que serve de cabeça de cartaz para o menu futebolístico desta quinta-feira.

Um grande jogo marcado para o Estádio Benito Villamarín, a casa do Betis, que poderá acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol, a partir das 19h45. À mesma hora, defrontam-se as outras seleções do Grupo 2 da Liga A, com a Chéquia a receber a Suíça. Recordamos que estas duas seleções jogam depois com Portugal no Estádio de Alvalade.

Dez jogos marcados para esta quinta-feira, aos quais se somam mais sete marcados para o dia seguinte, com destaque para a França, campeã do mundo, que vai receber a Dinamarca.

Entretanto, a Seleção de Sub-21 já está na Arménia onde na sexta-feira vai defrontar a Bielorrússia em mais um jogo de qualificação para o Europeu de 2023. Será o primeiro de três jogos, que incluem ainda o Liechenstein e Grécia, que podem deixar caminho aberto para a equipa de Rui Jorge garantir mais uma presença na fase final no Campeonato da Europa da categoria.

Das seleções para os clubes, com o Girona e receber o Eibar (18h00), em Espanha, na primeira mão das meias-finais do play-off de subida.

Os jogos que pode ver esta quinta-feira

Liga das Nações (1.ª jornada):

Grupo A2:

República Checa - Suíça, 19:45 (SportTV2)

Espanha - Portugal, 19:45 (RTP1)

Grupo B2:

Israel - Islândia, 19:45

Grupo B4:

Sérvia - Noruega, 19:45 (SportTV4)

Eslovénia - Suécia, 19:45 (SportTV5)

Grupo C2:

Chipre - Kosovo, 17:00 (SportTV2)

Irlanda do Norte - Grécia, 19:45 (SportTV3)

Grupo C4:

Geórgia - Gibraltar, 17:00 (SportTV5)

Bulgária - Macedónia do Norte, 17:00 (SportTV1)

Grupo D2:

Estónia - San Marino, 17:00 (SportTV3).

Taça das Nações Africanas (fase de qualificação):

Grupo J:

Tunísia - Guiné Equatorial, 20:00

Grupo L:

Moçambique - Ruanda, 17:00.

Jogos particulares:

Estados Unidos-Marrocos, 00h30

Japão-Paraguai, 11h00

Coreia do Sul-Brasil, 12h00

Espanha (play-off de subida):

Girona - Eibar, 18:00 (Eleven 1).