Sexta-feira, ainda faltam dois dias para o arranque do Mundial2022, mas é hoje que a comitiva portuguesa ruma ao Qatar e começa a contagem decrescente para a estreia de Portugal no Campeonato do Mundo, marcada para dia 24, frente ao Gana. Esta sexta-feira será dia de teste para a seleção de sub-21, será um dia determinante para a seleção de râguebi e também marca o início da despedida da temporada de Fórmula 1.

Depois do último teste frente à Nigéria, esta sexta-feira é dia da Seleção Nacional fazer as malas e rumar ao palco do Mundial. A partida para Doha está marcada para 12h30 e a chegada prevista para as 23 horas. Começa aqui o «nosso» Mundial.

Entretanto, esta sexta-feira será a vez da Seleção de sub-21 fazer mais um teste para a fase final do Euro2023, com a equipa comandada por Rui Jorge a defrontar a República Checa, em Portimão, a partir das 19h15.

A Liga, como se sabe, está suspensa enquanto decorrer o Mundial, mas esta sexta-feira há mais dois jogos da fase de grupos da Taça da Liga, com o Arouca a medir forças com o Feirense (18h00), no Grupo G, e a BSAD a receber o Boavista (20h30), no grupo F.

O Sporting só entra nesta competição na próxima semana, a 30 de novembro, mas os leões vão estar concentrados esta sexta-feira na Quinta do Paul, em Ortigosa, Leiria, para a 40.ª edição dos Rugidos do Leão, em que vão ser distribuídos galardões pelas figuras do clube que se destacaram ao longo do último ano.

Entretanto, no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, arranca a Thinking Football Summit 2022, cimeira organizada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), com bários convidados. Javier Tebas, presidente da LaLiga, Nuno Gomes, ex-jogador e embaixador da Liga, Marcos Senna, ex-jogador e embaixador da LaLiga, Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, Paulo Futre, ex-futebolista e embaixador da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Russell Jones, do Wolverhampton, Pedro Mil-Homens, diretor-geral do Centro de Estágios do Seixal, e Luís Castro, treinador do Botafogo, são alguns dos participantes.

Da bola redonda, passamos para a bola oval e para um dia importante para a seleção de râguebi que esta sexta-feira defronta os Estados Unidos, no Dubai, no Torneio final de repescagem para o Campeonato do Mundo. Os lobos só precisam de um empate para estarem presentes no Mundial que vai realizar-se, no próximo ano, em França.

Esta sexta-feira também começam os treinos livres para o Grande Prémio de Abu Dhabi, 23.ª e última prova do Mundial de Formula 1. Os treinos livres estão marcados para as 10h00 e 13h00.

Os jogos que pode ver esta sexta-feira

Seleção sub-21 (particular):

Portugal - República Checa, 19:15 (Canal 11).

Taça da Liga (fase de grupos/1.ª jornada):

BSAD - Boavista, 20:30 (SportTV1)

Arouca - Feirense, 18:00 (SportTV1).

Jogos particulares (horas de Lisboa):

Camarões - Panamá, 13:00

Egito - Bélgica, 15:00

Bahrain - Sérvia, 16:00

Bolívia - Peru, 00:30 (já dia 19 em Lisboa)