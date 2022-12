Fernando Santos e mais um jogador a designar fazem esta quinta-feira, em conferência de imprensa, marcada para as 11h45, a antevisão do embate de Portugal com a Coreia do Sul de Paulo Bento, jogo da terceira jornada do Grupo H marcado para sexta-feira (15h00).

Portugal, como se sabe, já garantiu a qualificação para os oitavos de final do Mundial, mas precisa ainda de garantir o primeiro lugar do grupo e, desta forma, evitar um eventual embate antecipado com o Brasil. A equipa comandada por Fernando Santos precisa apenas de um empate para ficar em primeiro, mas pode até nem ser preciso, caso o Gana não consiga vencer o Uruguai.

Depois da conferência de imprensa, a Seleção Nacional treina no Centro Treinos Al Shahania SC, numa sessão que tem início marcado para as 14h45 de Portugal.

Mas o Portugal-Coreia do Sul é apenas na sexta-feira, esta quinta-feira ficam definidos mais dois jogos dos oitavos de final, com o encerrar das contas dos Grupos E e F.

No Grupo F, os primeiros a entrar em campo (15h00), a líder Croácia (4 pontos) defronta a desesperada Bélgica (3), enquanto Marrocos (4) defronta o já eliminado Canadá (0).

No grupo E está tudo em aberto, com a aflita Alemanha (1 ponto) a defrontar a Costa Rica (3) e a líder Espanha (4) a medir forças com o Japão (3) nos jogos que estão marcados para as 19h00.

Mundial à parte, esta quinta-feira há mais três jogos da fase de grupos da Taça da Liga: Académico de Viseu-Estoril (12:45), Marítimo-Rio Ave (17h00) e V. Guimarães-BSAD (20h45).

Do futebol passamos ainda para o andebol, com o FC Porto a entrar em ação em mais um jogo da Liga dos Campeões, com uma receção aos alemães do Magdeburgo marcada para as 19h45.

Por falar em andebol, esta quinta-feira terminam as votações para o Prémio de Melhor Jogador Jovem do Mundo 2022 (Prémio World Young Handball Planet 2022), atribuído pelo website Handball-Planet.com. O português Francisco Costa está entre os nomeados.

Os jogos que pode ver esta quinta-feira

Mundial 2022 (fase de grupos/3.ª jornada):

Croácia – Bélgica, 15:00 (Estádio Almad Bin Ali, SportTV1 e RTP1)

Canadá – Marrocos, 15:00 (Estádio Al Thumama, SportTV2).

Japão – Espanha, 19:00 (Estádio Internacional Khalifa, SportTV1)

Costa Rica – Alemanha, 19:00 (Estádio Al Bayt, SportTV2)

Taça da Liga (fase de grupos):

Académico de Viseu - Estoril Praia, 12:45 (SportTV4).

Vitória de Guimarães - BSAD, 20:45 (SportTV3).

Marítimo - Rio Ave, 17:00 (SportTV3).

Campeonato de Juniores (jogo antecipado da 16.ª jornada):

Vizela - Tondela, 15h00