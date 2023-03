Depois da estreia frente ao Liechtenstein, a Seleção Nacional realiza este domingo o segundo jogo sob o comando de Roberto Martinez, o primeiro fora de casa, frente ao Luxemburgo. Um jogo para acompanhar no AO VIVO no Maisfutebol, a partir das 19h45. Antes disso, vamos ter o Miguel Oliveira em ação no Autódromo Internacional do Algarve, naquele que será o primeiro Grande Prémio da nova temporada de MotoGP, com a partida marcada para as 14h00.

Começamos pela Seleção Nacional que vai procurar somar a segunda vitória no Grupo J e, desta forma, manter a liderança na corrida para a fase final do Euro2024. O adversário será o Luxemburgo que, na primeira ronda, foi à Eslováquia impor um nulo. A seleção portuguesa vai jogar praticamente em casa, tendo em conta a grande comunidade de emigrantes no pequeno Grão-Ducado.

Portugal divide, nesta altura, o primeiro lugar do grupo com a Bósnia Herzegovina que, à mesma hora (19h45), joga na Eslováquia. Ainda no grupo J, o Liechtenstein recebe a Islândia (17h00).

Antes destes jogos, arranca o Grande Prémio de Portugal, a primeira prova do Mundial de MotoGP, com Miguel Oliveira a partir do quarto lugar da pole position, depois de ter sido sétimo na corrida sprint de sábado. O warm up está marcado para as 9h45, depois seguem-se as corridas de Moto3 (11h00) e Moto2 (12h15), antes da corrida de MotoGP marcada para as 14h00. Uma corrida para acompanhar, volta a volta, também aqui no Maisfutebol.

Voltando ao futebol, este domingo será dia de dérbi no futebol feminino, com o Benfica a receber o Sporting no Estádio da Luz (!), a partir das 16h00, em jogo da 17.ª jornada da liga feminina.

Este domingo também termina a 40.ª edição da Volta ao Alentejo, com a última etapa, com 154,9 quilómetros, a estabelecer a ligação entre Monforte e Évora.

Mas há muito mais para acompanhar este domingo. Confira a lista dos jogos que pode ver ao longo do dia, nas diversas modalidades.

Os jogos que pode ver este domingo

Europeu de 2024 (fase de qualificação/2.ª jornada):

Inglaterra - Ucrânia, 17:00 (SportTV1)

Malta - Itália, 19:45 (SportTV2)

Cazaquistão - Dinamarca, 14:00 (SportTV1)

Eslovénia - San Marino, 17:00 (SportTV4)

Irlanda do Norte - Finlândia, 19:45 (SportTV5)

Liechtenstein - Islândia, 17:00 (SportTV2)

Luxemburgo - Portugal, 19:45 (RTP1)

Eslováquia - Bósnia-Herzegovina, 19:45 (SportTV6).

Taça das Nações Africanas (fase de qualificação):

São Tomé e Príncipe-Serra Leoa, 15:00.

Lesotho-Zâmbia, 15h00

Jogos particulares:

Macau – Singapura, 12:30

Rússia-Iraque, 16h00

Campeonato de Portugal (1.ª fase, jogo em atraso da 13.ª jornada):

Castro Daire - Leça, 15:00.

Liga feminina (17.ª jornada):

Famalicão - Vilaverdense, 13:00

Valadares Gaia - Ouriense, 15:00

Amora - Marítimo, 15:00

Damaiense - Albergaria, 15:00

Benfica - Sporting, 16:00.

Europeu Feminino de Sub-17 (Ronda de Elite):

Portugal - Macedónia do Norte, 17:00 (Cidade do Futebol).

Sub-18 (Torneio Internacional do Porto):

Portugal - Geórgia, 17:00 (Estádio do Trofense).

Juvenis (2.ª fase, apuramento de campeão, jogo antecipado da 10.ª jornada):

Feirense - Sporting, 11:00.

Campeonato da Europa de Sub-19 (fase de qualificação):

Kosovo - Bielorrússia, 13:00

Portugal - Eslováquia, 17:00.

Futsal (Liga, 19.ª jornada):

Portimonense - Sporting, 15:00.

Basquetebol (Liga, 2.ª fase/5.ª jornada):

Lusitânia - Benfica, 15:00 locais (16:00 em Lisboa)

CAB Madeira - Imortal, 17:00.

Hóquei em patins (Campeonato Nacional/23.ª jornada):

Óquei de Barcelos - Valongo, 16:00

Famalicense - Oliveirense, 16:30

Riba d'Ave - Sporting, 17:00

Murches - FC Porto, 18:00

Sporting de Tomar - Benfica, 18:00.

Voleibol (Liga, 3.ª fase, elite, play-off):

Fonte do Bastardo - Sporting, 15:00 locais (16:00 em Lisboa)

Benfica - Leixões, 18:00 (BTV).

Voleibol (Liga, 3.ª fase, Taça da Federação, play-off):

Vitória de Guimarães - Santo Tirso, 17:00

Esmoriz - São Mamede, 16:00

Académica de Espinho - Ala Nun’Álvares de Gondomar, 16:00

Castêlo da Maia - Sporting de Espinho,18:00.

Râguebi: Nacional (Divisão de Honra, 14.ª jornada):

Benfica - CDUL, 11:30

Agronomia - São Miguel, 12:00.

Râguebi (Taça Ibérica, final):

Santboiana - Belenenses, 12:00 locais (11:00 em Lisboa)