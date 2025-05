Esta terça-feira o selecionador Roberto Martinez vai divulgar a convocatória para a Final Four da Liga das Nações numa competição em que Portugal, depois de ter vencido o Grupo A e de ter ultrapassado a Dinamarca no play-off (5-2), vai defrontar a anfitriã Alemanha.

Um jogo que está marcado para 4 de junho para o Allianz Arena, em Munique e que poderá proporcionar a segunda final a Portugal que, recordamos, já conquistou este troféu em 2019, no ano de estreia, com uma vitória na final sobre os Países Baixos no Estádio do Dragão.

Em caso de vitória sobre a Alemanha, Portugal irá discutir o título com o vencedor do duelo entre Espanha e França que está marcado para 5 de junho.

Roberto Martínez irá divulgar a lista dos eleitos numa conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, que está marcada para as 12h30.

Esta terça-feira também será dia da nova direção da Comissão de Atletas Olímpicos tomar posse, numa cerimónia que irá decorrer no auditório do Comité Olímpico de Portugal, a partir das 15h00.

Dos auditórios para os relvados, hoje também vamos ter os jogos da primeira mão das meias-finais da Taça Revelação, com o Famalicão a receber o Benfica às 11h00 e o Gil Vicente a visitar o Torreense às 15h00.

Em semana de preparação para a final da Taça de Portugal, entre Benfica e Sporting, o plantel de Bruno Lage vai realizar um treino esta terça-feira, pelas 17h00, no palco do jogo, no Estádio Nacional.

Lá por fora, temos dois jogos da Premier League, ambos marcados para as 20h00, com o Crystal Palace, recente vencedor da Taça de Inglaterra, a receber o Wolverhampton de Vítor Pereira e o Manchester City de Rúben Dias e Bernardo Silva a receber o Bournemouth.

Quanto às modalidades, para esta terça-feira estão reservados os segundos jogos dos quartos de final do campeonato de futsal, com o campeão Sporting a receber o Ferreira do Zêzere (19h30), depois da surpreendente derrota no primeiro jogo; antes do Benfica voltar a defrontar o Eléctrico (21h00).

Ainda no ciclismo, esta terça-feira temos mais uma etapa da Volta a Itália, com a participação de Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious), num percurso de 28,6 quilómetros a ligar Lucca a Pisa.

Os jogos que pode acompanhar esta terça-feira

Liga inglesa (37.ª jornada):

Crystal Palace - Wolverhampton, 20:00 (DAZN2)

Manchester City - Bournemouth, 20:00 (DAZN1).

Taça Revelação (meias-finais, 1.ª mão):

Famalicão - Benfica, 11:00

Torreense - Gil Vicente, 15:00.

Europeu Sub-17 (fase de grupos):

Inglaterra - Bélgica, 17:00

Itália - República Checa, 19:30.

Futsal (Liga, play-off, quartos de final, 2.º jogo):

Sporting - Ferreira do Zêzere, 19:30

Benfica - Eléctrico, 21:00.