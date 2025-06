Com a maior parte dos clubes de férias ou a preparar o Mundial de Clubes, esta terça-feira é dedicada quase exclusivamente às seleções. A seleção principal viaja para a Alemanha, para a Final Four da Liga das Nações, os campeões da Europa de Sub-17 regressam a Portugal e as navegadoras voltam a entrar em ação. Pelo meio, Rui Jorge vai anunciar a convocatória final para o Europeu de Sub-21.

Roberto Martínez orienta um último treino, esta terça-feira, pela manhã (10h30), na Cidade do Futebol, antes da partida para Munique, onde Portugal vai defrontar a Alemanha, na quarta-feira, na luta por uma vaga na final da Liga das Nações.

A partida para a Alemanha está prevista para a hora de almoço e ao início da noite, no palco da última edição da Liga dos Campeões, Roberto Martínez e um jogador ainda a designar vão fazer a antevisão do duelo com a Mannshaft, numa conferência de imprensa que está marcada para as 19h00 de Lisboa.

Entretanto, Rui Jorge, líder da seleção de Sub-21, vai anunciar a convocatória definitiva para a fase final do Campeonato da Europa que vai decorrer na Eslováquia a partir de 11 de junho. Recordamos que Portugal está integrado no Grupo C que conta com a França, Geórgia e Polónia. Logo após a divulgação da convocatória, pelas 18h00, arranca um treino de preparação na Cidade do Futebol.

Entretanto, devem regressar a Portugal os campeões da Europa de Sub-17 que, na segunda-feira, ficaram retidos em Viena, devido a um problema técnico no avião que os devia levar até Munique. Os sub-17 têm agora um novo programa de viagem que passa por uma ligação a Genebra, a caminho de Lisboa, onde deverão chegar ao início da tarde.

Esta terça-feira também vais ser um dia importante para a seleção feminina de Portugal que defronta a Bélgica, no Estádio dos Barreiros, no Funchal, na luta pelo lugar de play-off de manutenção na Liga A da Liga das Nações. Depois da pesada derrota diante da Inglaterra, as navegadoras ficaram sem possibilidades de chegar à Final Four, mas podem ainda lutar pela permanência na liga principal.

À partida para a última jornada, a seleção de Francisco Neto soma 4 pontos, mais um do que a Bélgica que está em posição de despromoção. Em caso de empate ou vitória, Portugal garante o play-off de permanência. Um jogo para acompanhar, minuto a minuto, no AO VIVO do Maisfutebol a partir das 18h00.

Os jogos que pode ver esta terça-feira

Liga das Nações feminina (6.ª e última jornada):

Portugal - Bélgica, 18:00 (Estádio do Marítimo, RTP1)

Espanha – Inglaterra, 19:00 locais (18:00 em Lisboa, SportTV1).

Sub-16 (Torneio de Desenvolvimento da UEFA):

Portugal - Itália, 11:00 (Estádio da Medideira)

Seleção feminina de Futsal (estágio de preparação):

Portugal - Noruega, 17:00.

Jogo particular:

Malásia-Cabo Verde, 13h00