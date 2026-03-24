A Seleção Nacional treina esta terça-feira, durante a manhã, na Cidade do Futebol, em Oeiras, e, depois de almoço, viaja até ao México, onde no sábado vai defrontar a seleção azteca, num particular que serve de preparação para o Mundial2026.

Os eleitos de Roberto Martinez têm uma sessão de treino, a última em solo português neste estágio de março, agendada para as 10h30, com os primeiros 15 minutos, como é habitual, a serem abertos à comunicação social.

Na segunda-feira, no arranque dos trabalhos, Pedro Gonçalves ficou apenas pelo ginásio a fazer recuperação e não subiu ao relvado principal da Cidade do Futebol, enquanto Paulinho apenas se junta à comitiva lusa já em solo mexicano.

O selecionador convocou inicialmente 27 jogadores, mas já perdeu o guarda-redes Diogo Costa, o médio Rodrigo Mora e o avançado Rafael Leão, todos devido a lesão, tendo, entretanto, chamado o guardião Ricardo Velho e o ponta de lança Paulinho.

Antes do treino, às 9h45, também na Cidade do Futebol, um jogador a designar vai falar aos jornalistas em conferência de imprensa.

Depois do almoço, a seleção nacional, cuja grande baixa é o capitão Cristiano Ronaldo, tem um voo agendado para as 14h30 em direção a Cancún, onde fica hospedada e a estagiar até sexta-feira, véspera do encontro com o México, que será no sábado (2h00 de domingo em Lisboa), na reabertura do Estádio Azteca, na Cidade do México.

Também em particular, Portugal depois defronta os Estados Unidos a 31 de março, em Atlanta.

O que pode ver esta terça-feira:

Liga dos Campeões Feminina (quartos de final, 1.ª mão):

Wolfsburgo, Ale - Ol. Lyonnes, Fra, 17:45

Arsenal, Ing - Chelsea, Ing, 20:00.

Liga Revelação (apuramento para a Taça Revelação, jogo em atraso da 1.ª jornada):

União de Leiria - Farense, 15:00.

Futsal (Jogo de preparação da seleção portuguesa sub-23, no Pavilhão Gimnodesportivo de Sousel):

Portugal - Angola, 20h00.

Ciclismo: Volta à Catalunha

Prossegue a prova espanhola, com a participação de Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), Ivo Oliveira e João Almeida (UAE Emirates), até 29.