O sorteio da I e II Ligas está agendado para as 19h00 desta sexta-feira



O FC Porto continua os trabalhos de pré-temporada logo pela manhã, sendo que os primeiros 15 minutos do treino são abertos à comunicação social.



Mais logo, às 20h30, o Sporting enfrenta novo teste de pré-época ante o Portimonense.



Nota ainda para o arranque da segunda jornada da Ligue 1 com a receção do Lyon ao Dijon.



Por último, o Masters 1000 de Cincinnati de ténis prossegue depois de os tenistas se terem recusado a entrar em court em protesto na última quinta-feira.