Esta quinta-feira será lido o acórdão do processo da invasão à academia de Alcochete, a 15 de maio de 2018. No banco dos réus do Tribunal do Monsanto, em Lisboa, estarão 44 arguidos, entre os quais Bruno de Carvalho, ex-presidente dos leões.

Dia de decisões também em Itália, onde Vincenzo Spadafora, ministro do Desporto, reúne com os líderes da Federação Italiana de Futebol e da Liga de clubes para fixar a data para o recomeço da Serie A, previsivelmente no fim de semana de 13 e 14 de junho.

Mas há mais, numa altura em que o futebol começa a sair gradualmente de um longo confinamento: um jogo entre dois históricos do futebol alemão agora na 2.ª divisão e o regresso da Liga dinamarquesa.

Assuntos que vão ser notícia hoje:

- Leitura do acórdão do processo do ataque à academia de futebol do Sporting, em Alcochete, com 44 arguidos, entre os quais o ex-presidente Bruno de Carvalho, às 09:30, no Tribunal de Monsanto, em Lisboa;

- Ministro do Desporto italiano, Vincenzo Spadafora, reúne-se com os presidentes da Federação Italiana de Futebol, Gabriele Gravina, e da Liga de clubes, Paolo dal Pino, para definir data para o recomeço da Liga;

- Superliga da Dinamarca: AGF-Randers FC (18h00);

- II Bundesliga: Estugarda-Hamburgo (19h30, Eleven Sports 1)