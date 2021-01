Ao segundo dia do ano, a Liga entra em 2021: Sporting e Sporting de Braga jogam a partir das 18 horas, em Alvalade, em jogo inaugural da 12.ª jornada da Liga.

Antes, porém, falam os treinadores dos outros candidatos ao título: Sérgio Conceição pelas 12h30, para fazer a antevisão do jogo de domingo com o Moreirense, no Dragão; e depois Jorge Jesus, pelas 14 horas, antecipa a visita ao Santa Clara, também no domingo.

Lá por fora destaque para a Liga inglesa, que logo pelas 12h30 tem a receção do Tottenham de José Mourinho ao Leeds de Marcelo Bielsa e Hélder Costa.

Para as 17h30 está marcada a visita do Wolverhampton, a equipa mais portuguesa de Inglaterra, ao reduto do Brighton.

Em Espanha há dérbi de Sevilha pelas 15h15 e depois o Real Madrid a receber o Celta de Vigo pela hora de jantar (20h).

Fique por aí que o Maisfutebol conta-lhe tudo.