Esta segunda-feira não é um dia qualquer. Sobretudo para o Sporting, que vive um início de noite histórico. A partir das 19 horas, com transmissão no Canal 11, a equipa de futsal leonino disputa a final da Liga dos Campeões de futsal frente ao Barcelona e tem uma oportunidade rara de voltar a ser campeã europeia da modalidade.

Para além disso, há a destacar o Académica-Arouca, da II Liga, às 20 horas. Um jogo em que a Académica está obrigada a ganhar, para continuar na luta pela subida, sendo que se não o fizer, há festa mais a sul: mais precisamente no Estoril, que garante automaticamente a promoção à primeira divisão se a Briosa não vencer o Arouca.

Lá por fora, destaque para a entrada em campo do Sevilha, que recebe o Athletic Bilbao. A formação de Lopetegui está fazer uma temporada a todos os títulos notável e em caso de triunfo fica apenas um ponto atrás de Barcelona e Real Madrid, portanto dentro da luta pelo título (com menos três pontos do que o líder At. Madrid).

Vale a pena estar atento taambém ao jogo do Wolverhampton, a equipa mais portuguesa de Inglaterra, e já agora há que dar destaque ao Burnley-West Ham, que coloca em campo um candidato às provas europeias: em caso de triunfo, o West Ham sobe ao quinto lugar e atira o Tottenham para fora das posições de acesso à Liga Europa.

O que vai valer a pena seguir esta segunda-feira

Liga dos Campeões de Futsal, final:

Sporting - FC Barcelona, 19:00 (Canal 11)

II Liga, 31.ª jornada:

Vilafranquense - Varzim, 16:30 (Canal 11)

Académica - Arouca, 20:00 (SportTV1)

Liga italiana, 34.ª jornada:

Torino - Parma, 19:45 (SportTV3)

Liga espanhola, 34.ª jornada:

Sevilha - Athletic Bilbau, 20:00 (Eleven Sports 1)

Liga inglesa, 34.ª jornada:

West Bromwich - Wolverhampton, 18:00 (SportTV2)

Burnley - West Ham, 20:15 (SportTV2)

Liga alemã, jogo em atraso da 29.ª jornada:

Mainz - Hertha Berlim, 17:00