Esta quarta-feira vai ser um dia intenso de «testes» de pré-temporada, com boa parte das equipas da Liga em campo, de norte a sul do país, a começar pelo campeão Sporting que vai defrontar o Portimonense no Algarve.

Os leões de Ruben Amorim vão até ao Parchal para defrontar a equipa de Portimão no Estádio Municipal da Bela Vista, naquele que será o primeiro jogo no estágio que os leões estão a realizar no Algarve, com direito a transmissão televisiva. O treinador não deverá utilizar todos os jogadores, até porque, no dia seguinte, os leões voltam a jogar, desta vez com o Belenenses, no Estádio do Algarve.

Mas há muitos mais jogos marcados para esta terça-feira. O V. Guimarães, por exemplo, vai defrontar o vizinho Vizela, logo pela manhã, enquanto o Paços de Ferreira vai jogar com o Arouca. Temos ainda um embate entre o Moreirense e o Santa Clara e um duelo entre o Gil Vicente e o Desportivo de Chaves.

Esta quarta-feira também será o dia em que o árbitro Artur Soares Dias e a sua equipa, composta por Paulo Soares e Tiago Martins, partirem do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, rumo a Tóquio, para o torneio olímpico inserido no Tóquio2020.

Futebol à parte, esta quarta-feira disputa-se mais uma etapa da animada Volta a França, a 17.ª, entre Muret e Saint-Lary-Soulan Col du Portet, com um total de 178,4 quilómetros.