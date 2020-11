Esta quinta-feira há dezenas de jogos de seleções e dois em particular à atenção das hostes portuguesas. A seleção nacional sub-21 recebe a Bielorrússia (19h30) no primeiro dos três últimos jogos de qualificação para o Europeu e só a vitória interessa para lutar ainda pelo primeiro lugar, ou por ser um dos cinco melhores segundos classificados. Por outro lado, atenções no Hungria-Islândia (19h45), que vai definir quem é o outro adversário na fase de grupos do Euro 2020, a realizar no próximo ano.

Entre os outros jogos do play-off para o Europeu, nota para a Macedónia do sportinguista Ristovski e para a Sérvia do portista Marko Grujic, que também vão lutar por vaga.

Há ainda vários jogos particulares internacionais e apuramento para o Campeonato das Nações Africanas (CAN) e para o Mundial 2022.

PLAY-OFF EURO 2020 – FINAIS

Geórgia-Macedónia do Norte (17h00)

Hungria-Islândia (19h45)

Irlanda do Norte-Eslováquia (19h45)

Sérvia-Escócia (19h45)

PARTICULARES INTERNACIONAIS

Emirados Árabes Unidos-Tajiquistão (14h00)

Líbano-Bahrain (14h00)

Síria-Uzbequistão (15h00)

Bósnia-Irão (17h00)

Moldávia-Rússia (17h00)

País de Gales-Estados Unidos (19h45)

Inglaterra-Irlanda (20h00)

APURAMENTO – CAN

Uganda-Sudão do Sul (13h00)

Cabo Verde-Ruanda (16h00)

Camarões-Moçambique (16h00)

Congo-Suazilândia (16h00)

Costa do Marfim-Madagáscar (16h00)

Gana-Sudão (16h00)

Zâmbia-Botsuana (16h00)

Argélia-Zimbabué (19h00)

Burquina Faso-Malawi (19h00)

Gabão-Gâmbia (19h00)

APURAMENTO – MUNDIAL 2022

Bolívia-Equador (20h00)

QUALIFICAÇÃO – EUROPEU SUB-21

Geórgia-Eslováquia (10h00)

Islândia-Itália (13h15)

Escócia-Croácia (15h00)

Israel-Macedónia (17h30)

Espanha-Ilhas Faroé (18h00)

Suíça-Azerbaijão (18h00)

Portugal-Bielorrúsia (19h30)

Liechtenstein-França (19h45)

Por cá, ainda no futebol, joga-se um Famalicão-Leixões para a Liga Revelação (15h00).

Ciclismo e basquetebol com dias importantes para Portugal

Nas modalidades, segundo dia da participação portuguesa nos Europeus de pista de elites. Iuri Leitão disputa a disciplina de scratch (16h30), um dia após a prata na eliminação, especialidade que vai ter Maria Martins do lado feminino esta tarde (17h25).

No basquetebol, a seleção feminina de Portugal defronta a Bélgica (18h00) na qualificação para o Campeonato da Europa 2021.