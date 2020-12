Esta quarta-feira, com o Natal já à porta, decide-se o primeiro título da presente temporada, com FC Porto e Benfica com encontro marcado para Aveiro para discutirem quem fica com a Supertaça Cândido Oliveira. Um jogo que tem início marcado para 20h45 e que poderá acompanhar aqui, em direto, no Maisfutebol.

Além da Supertaça, também vão ficar completos os jogos dos 16 avos de final da Taça de Portugal, com mais quatro jogos da quarta eliminatória (veja a lista dos jogos no final da peça).

A nível internacional, a bola também não para de rolar, com jogos nas ligas espanholas, italiana e francesa.

Em Inglaterra, destaque para a entrada em campo do Tottenham de José Mourinho que vai procurar qualificar-se para as meias-finais da Taça da Liga no campo do Stoke City. Na mesma competição, o Manchester United de Bruno Fernandes viaja até Liverpool para medir forças com o Everton de André Gomes.

Os jogos desta quarta-feira:

Supertaça Cândido de Oliveira:

FC Porto-Benfica, 20:45 (RTP1).

Taça de Portugal (jogos da 4.ª eliminatória):

Marítimo (I)-Salgueiros (CP), 11:00 (Canal 11)

União de Leiria (CP)-Gil Vicente (I), 16:00 (Canal 11)

Belenenses SAD (I)-Sporting de Espinho (CP), 19:00 (Canal 11)

Nacional (I)-Leixões (II), 20:00.

Campeonato de Portugal (jogos em atraso):

Torreense-União Almeirim, 15:00.

Olímpico Montijo-Oriental Dragon, 15:00.

Sanjoanense-Anadia, 15:00.

Real Massamá-Oriental Lisboa, 14:00.

Liga espanhola (15.ª jornada):

Getafe-Celta de Vigo, 16:30 (Eleven Sports 1)

Real Madrid-Granada, 18:45 (Eleven Sports 1)

Alavés-Eibar, 21:00 (Eleven Sports 6)

Betis-Cádiz, 21:00 (Eleven Sports 1).

Liga italiana (14.ª jornada):

Verona-Inter Milão, 17:30 (SportTV2)

Bolonha-Atalanta, 19:45

Milan-Lazio, 19:45 (SportTV2)

Nápoles-Torino, 19:45 (SportTV4)

Roma-Cagliari, 19:45 (SportTV3)

Sampdoria-Sassuolo, 19:45

Spezia-Génova, 19:45

Udinese-Benevento, 19:45.

Liga francesa (17.ª jornada):

Bordéus-Reims, 18:00

Lens-Brest, 18:00 (Eleven Sports 2)

Nice-Lorient, 18:00

Nimes-Dijon, 18:00

Rennes-Metz, 18:00 (Eleven Sports 3)

Angers-Marselha, 20:00 (Eleven Sports 3)

Lyon-Nantes, 20:00

Mónaco-Saint-Étienne, 20:00 (Eleven Sports 4)

Montpellier-Lille, 20:00 (Eleven Sports 5)

Paris Saint Germain-Estrasburgo, 20:00 (Eleven Sports 2)

Taça da Liga inglesa (quartos de final):

Stoke City-Tottenham, 17:30 (SportTV1)

Everton-Manchester United, 20:00 (SportTV1).

Taça da Alemanha (2.ª eliminatória):

Wolfsburgo-Sandhausen, 17:30

Estugarda-Friburgo, 19:45 (SportTV5)

Hannover-Werder Bremen, 19:45

Mainz-Bochum, 19:45.