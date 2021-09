É terça-feira, não há competições europeias, uma vez que a Liga dos Campeões só regressa para a semana, mas a bola continua a rolar por essa Europa fora, com jogos das ligas espanhola e italiana, mas também jogos das Taças da Liga de Inglaterra e de Portugal.

Em Portugal já ficou concluída a 6.ª jornada da Liga, mas esta terça-feira há jogos da II Liga, Liga Revelação e arranca a Taça da Liga, ainda com os grandes isentos nesta primeira ronda, mas com o Sp. Covilhã a receber o V. Guimarães, num embate que tem início marcado para as 20h15.

A Taça da Liga inglesa já vai mais adiantada, na terceira eliminatória, e, esta terça-feira, já vamos ter algumas equipas grandes em competição, como o Liverpool de Jurgen Klopp que visita o Norwich, ou o Manchester City de Pep Guardiola que recebe o Wycombe Wanderers.

Já na liga espanhola, o Atlético Madrid volta a entrar em campo para defrontar o Getafe, desta vez sem João Félix, expulso no último jogo contra o Athletic Bilbao.

Entretanto, na Série A, o líder Inter Milão vai ser posto à prova numa deslocação a Florença para medir forças com a Fiorentina.

Do pé passamos para mão, para os jogos da primeira mão da segunda ronda da Liga Europa de andebol, com o Sporting a receber os dinamarqueses do TTH Holstebro (19h45), já depois do Benfica visitar os alemães do Rhein-Neckar Löwen (17h45).

Os jogos que pode ver esta terça-feira

II Liga (6.ª jornada):

Varzim - Estrela da Amadora, 18:00 (SportTV1).

Taça da Liga (3.ª fase, 1.ª jornada):

Sporting da Covilhã - Vitória de Guimarães, 20:15 (SportTV1)

Liga Revelação (jogo em atraso da 4.ª jornada da Série A):

Leixões - Sporting de Braga, 15:00.

Taça da Liga inglesa (3.ª eliminatória):

Watford - Stoke City, 19:45

Brentford - Oldham Athletic, 19:45

Norwich - Liverpool, 19:45 (SportTV1)

Burnley - Rochdale, 19:45

Manchester City - Wycombe Wanderers, 19:45 (SportTV3)

Fulham - Leeds, 19:45

QPR - Everton, 19:45.

Liga espanhola (6.ª jornada):

Getafe - Atlético de Madrid, 18:30 (Eleven 1)

Athletic Bilbau - Rayo Vallecano, 21:00 (Eleven 2)

Levante - Celta de Vigo, 21:00 (Eleven 1).

Liga italiana (5.ª jornada):

Bolonha - Génova, 17:30 (SportTV4)

Atalanta - Sassuolo, 19:45

Fiorentina - Inter Milão, 19:45.