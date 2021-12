Depois do Sporting na terça-feira, esta noite é a vez de Benfica e FC Porto entrarem em campo na última jornada da fase de grupos da Taça da Liga, com expetativas bem diferentes. O FC Porto vai receber o Rio Ave no Estádio do Dragão e, como se sabe, já não tem qualquer expetativa de chegar à Final Four. O Benfica, por seu lado, pode ainda chegar à fase final, mas para isso tem de vencer o Sp. Covilhã com uma diferença de, pelo menos, mais de dois golos. Mas há muito mais para ver além da terceira prova portuguesa.

O Benfica vai ser o primeiro a entrar em campo, pelas 19 horas, no Estádio da Luz. Depois do emocionante empate com o Vitória (3-3), a equipa de Jorge Jesus está obrigada a vencer por uma diferença superior a dois golos para ultrapassar os minhotos na classificação e, assim, chegar à Final Four.

O FC Porto entra, depois, em campo, às 21 horas, no Estádio do Dragão e, depois de ter perdido na primeira jornada com o Santa Clara (1-3), chega a esta fase já sem possibilidades de seguir em frente, uma vez que os açorianos já somam quatro pontos. Uma oportunidade para Sérgio Conceição dar minutos aos jogadores menos utilizados e começar a pensar nos clássicos que aí vêm com o Benfica.

A nível internacional, também há jogos na Premier League, uma jornada quase inteira da Bundesliga e ainda jogos da Taça de Espanha e da Taça de Itália (ver lista completa no final do texto), mas o dia também vai ficar marcado por uma conferência de imprensa de Sergio Aguero, marcada para o meio-dia, na qual o internacional argentino do Barcelona vai anunciar o seu futuro após a arritmia cardíaca sofrida no dia 30 de outubro durante o jogo com o Alavés, no estádio Camp Nou.

Esta quarta-feira também será dia da equipa feminina do Benfica entrar em ação em jogo da sexta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, num embate frente às alemãs do Bayern, em Munique, num jogo que início marcado para as 17h45.

Do futebol para o basquetebol, Benfica e Sporting voltam a jogar esta quarta-feira em jogo da fase de grupos da Taça da Europa. Os leões recebem os romenos do CSM Oradea (19h00), enquanto as águias recebem os polacos do Trefl Sopot (21:30).

Ainda no voleibol, o Benfica também joga na Liga dos Campeões, desta vez frente aos alemães do Berlim Recycling Volleys, em jogo da segunda jornada marcado para as 17h00.

Os jogos que pode ver esta quarta-feira

Taça da Liga (3.ª fase, 3.ª jornada):

Benfica - Sporting da Covilhã, 19:00 (SportTV1)

FC Porto - Rio Ave, 21:00 (SportTV2).

Liga Revelação (1.ª fase, jogo em atraso da 11.ª jornada):

Belenenses SAD - Marítimo, 15:00.

Taça de Espanha (2.ª eliminatória):

Bergantiños - Rayo Vallecano, 18:00

CE Andratx - Sevilha, 18:00 (SportTV2)

Zamora - Real Sociedad, 18:00 (SportTV6)

Cultural Leonesa - Leganés, 18:30

Valladolid - Las Palmas, 19:00

Unionistas de Salamanca - Elche, 20:00

Atlético Saluqueño - Villarreal, 20:00 (SportTV6).

Taça de Itália (16-avos de final):

Verona - Empoli, 14:00

Cagliari - Cittadella, 17:00

Fiorentina - Benevento, 20:00.

Taça de Inglaterra (jogo em atraso da 2.ª ronda):

Barrow - Ipswich, 19:45.

Premier League (17.ª jornada):

Brighton - Wolverhampton, 19:30 (SportTV3)

Burnley - Watford, 19:30

Crystal Palace - Southampton, 19:30 (SportTV5)

Arsenal - West Ham, 20:00 (SportTV4).

Bundesliga (16.ª jornada):

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt, 17:30 (Eleven 1)

Borussia Dortmund - Greuther Fürth, 19:30 (Eleven 1)

Bayer Leverkusen - Hoffenheim, 19:30 (Eleven 3)

Union Berlim - Friburgo, 19:30 (Eleven 4)

Augsburgo - Leipzig, 19:30 (Eleven 2).