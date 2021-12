Esta quinta-feira fica completo o quadro da Final Four da Taça da Liga com Boavista e Sp. Braga a decidirem a última vaga, no Estádio do Bessa, num jogo que está marcado para as 20h15.

Os «axadrezados partem em vantagem depois de terem vencido, na primeira ronda, em Paços de Ferreira (2-1), enquanto os minhotos não foram além de um nulo diante dos castores. Assim, a equipa agora comandada por Petit pode seguir em frente com um empate, enquanto o conjunto liderado por Carlos Carvalhal está mesmo obrigado a vencer para regressar às meias-finais.

O vencedor deste embate será o adversário do Benfica na Final Four, sendo que a outra meia-final vai colocar frente a frente Sporting e Santa Clara.

Entretanto, ao final da tarde, pelas 18h00, começa o sorteio da Liga das Nações 2022/23, com Portugal mais uma vez na Liga A. A equipa de Fernando Santos está no Pote 2 do qual também fazem parte os Países Baixos, Dinamarca e Alemanha. Mais um pretexto para ligar-se ao Maisfutebol e acompanhar a sorte da Seleção Nacional nesta competição que Portugal já venceu em 2018/19.

Mas também há mais futebol para ver ao longo do dia, com destaque para os três jogos da Premier League, entre os quais o Liverpool que vai procurar reduzir a diferença para o líder Manchester City num embate com o Newcastle em Anfield que está marcado para as 20h00.

Além da liga inglesa, há ainda jogos da Taça de Espanha, da Taça de Itália e ainda um jogo da Taça de França. Veja a lista completa abaixo.

Os jogos que pode ver esta quinta-feira

Taça da Liga (3.ª jornada):

Boavista - Sporting de Braga, 20:15 (SportTV1).

Liga inglesa (17.ª jornada):

Leicester - Tottenham, 19:30 (SportTV4)

Chelsea - Everton, 19:45 (SportTV3)

Liverpool - Newcastle, 20:00 (SportTV2).

Taça de Espanha (2.ª eliminatória):

Talavera - Betis, 18:00 (SportTV6)

Llanera - Maiorca, 18:00

Arenteiro - Valência, 18:00 (SportTV1)

Deportivo - Osasuna, 20:00

Mancha Real - Granada, 20:00 (SportTV6)

Albacete - Cádiz, 20:00

Atlético Baleares - Getafe, 20:00.

Taça de Itália (16-avos de final):

Spezia - Lecce, 17:00

Sampdoria - Torino, 20:00.

Taça de França (32 avos de final):

Valenciennes - Estrasburgo, 20:00