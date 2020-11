Sexta-feira, dia 20 de novembro, terminado o período das seleções, é agora a altura dos clubes voltarem à ação, já com jogos em Espanha e França e, no caso de Portugal, com o arranque da terceira eliminatória da Taça. Para os aficionados das motas, também é o dia do arranque do Grande Prémio de Portugal em MotoGP, com todos os olhos focados em Miguel Oliveira, com a primeira sessão de treinos livres no Autódromo Internacional do Algarve.

Começamos por destacar o regresso dos clubes às competições, com destaque para três jogos da Taça de Portugal, com o Gil Vicente a visitar Oleiros, o Feirense a receber o Amora e o Portimonense a deslocar-se até Leiria.

FC Porto e Benfica só entram em ação no sábado, mas esta sexta-feira será dia de Sérgio Conceição e Jorge Jesus apresentarem-se diante dos jornalistas para falarem, respetivamente, dos embates com o Fabril e com o Paredes. A primeira conferência de imprensa será no Olival, por volta das 12 horas, enquanto a segunda será no Seixal, duas horas depois.

Lá por fora, regressa a liga espanhola, com o Osasuna a receber o Huesca, e também a liga francesa, com o Rennes a receber o Bordéus e, mais a sério, Paris Saint-Germain a visitar o Monaco.

Quanto ao MotoGP, Miguel Oliveira deverá entrar em ação por volta das 10h10, para a primeira sessão de treinos livres, para depois voltar à tarde, por volta das 14, para a segunda.

Os jogos desta sexta-feira

Taça de Portugal, 3.ª eliminatória:

Oleiros (CP) - Gil Vicente (I), 14:30 (Canal 11)

Feirense (II) - Amora (CP), 17:30 (Canal 11)

União de Leiria (CP) - Portimonense (I), 21:00 (Canal 11).

Liga Revelação, 9.ª jornada:

Benfica - Portimonense, 15:00.

Liga francesa, 11.ª jornada:

Rennes - Bordéus, 18:00 (Eleven Sports 1)

Mónaco - Paris Saint-Germain, 20:00 (Eleven Sports 1).

Liga espanhola, 10.ª jornada:

Osasuna - Huesca, 20:00 (Eleven Sports 2)