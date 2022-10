Terça-feira, dia de sorteios, a começar pela quarta eliminatória da Taça de Portugal, na Cidade do Futebol, mas também haverá sorteio da fase final do Europeu de Sub-21, em Bucareste, e outros sorteios das modalidades ao longo do dia.

Cumprida a terceira eliminatória, que ditou a eliminação de oito emblemas da Liga, incluindo o Sporting, esta terça-feira os 32 «sobreviventes» da Taça de Portugal vão conhecer os respectivos adversários na quarta eliminatória, num sorteio que vai decorrer na Cidade do Futebol a partir das 16h15.

Antes do sorteio masculino, vai realizar-se, pelas 14h30, também o sorteio da Taça de Portugal feminina, neste caso relativa à segunda eliminatória da competição.

Logo a seguir ao sorteio da Taça de Portugal, pelas 17h00, em Bucareste, a Seleção Nacional de Sub-21 também vai conhecer os adversários da fase final do Euro2023. A equipa comandada por Rui Jorge, cabeça de série, estará no Pote 1 com a Espanha, Alemanha e França.

No andebol também será dia de sorteio, com especial destaque para a terceira ronda de qualificação da Taça Europa feminina, na sede da Federação Europeia de Andebol, em Viena, Áustria, às 10h00 em Lisboa, com a participação das equipas portuguesas Academia São Pedro do Sul, Madeira SAD, Benfica e Alavarium.

Sorteio também no voleibol, neste caso relativo à pré-eliminatória e à 1.ª eliminatória da Taça de Portugal, com início marcado para as 19h00.

Sorteios à parte, esta terça-feira ainda se joga futebol, com destaque para dois jogos na Premier League, outros três da liga espanhola e ainda jogos da Taça da Alemanha e de Itália.

Por cá, também vamos ter três jogos da II Liga, com o Benfica B a receber o Mafra, e mais três jogos da Liga Revelação, com o Sporting a visitar o Estrela.

Os jogos que pode ver esta terça-feira

II Liga (9.ª jornada):

Benfica B - Mafra, 18:00 (BTV)

Torreense - BSAD, 18:00 (SportTV1)

Feirense - Moreirense, 20:30 (SportTV1).

Liga Revelação (1.ª fase/5.ª jornada):

Vizela - Marítimo, 11:00

Leixões - Rio ave, 15:00

Estrela da Amadora - Sporting, 11:00.

Liga inglesa (12.ª jornada):

Brighton - Nottingham Forest, 19:30 (Eleven 3)

Crystal Palace - Wolverhampton, 20:15 (Eleven 1).

Liga espanhola (10.ª jornada):

Sevilha - Valência, 18:00 (Eleven 2)

Getafe - Athletic Bilbau, 19:00 (Eleven 4)

Atlético de Madrid - Rayo Vallecano, 20:00 (Eleven 2).

Taça da Alemanha (2.ª ronda):

Lubeck - Mainz, 17:00

Stuttgarter Kickers - Eintracht Frankfurt, 17:00

Leipzig - Hamburgo, 17:00

Elversberg - Bochum, 19:45

Eintracht Braunschweig - Wolfsburgo, 19:45

Hoffenheim - Schalke 04, 19:45

Darmstadt - Borussia Mönchengladbach, 19:45.

Taça de Itália (2.ª ronda):

Torino - Cittadella, 20:00.