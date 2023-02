É quarta-feira, é dia de taças. Em Portugal jogam-se os dois primeiros jogos dos quartos de final da prova rainha, com o Famalicão a receber a BSAD (18h45), antes do FC Porto visitar o Estádio do Fontelo, para o embate com Académico Viseu (20h45), mas também há taça em Inglaterra, Alemanha e França ao longo do dia.

Esta quarta-feira ficam definidas as duas primeiras vagas das meias-finais da Taça de Portugal, com o FC Porto, detentor do troféu, à procura de novo bilhete para o Jamor frente ao Académico de Viseu de Jorge Costa que a equipa da Sérgio Conceição já tinha afastado na Taça da Liga (3-0). O jogo no Fontelo tem início marcado para as 20h45.

Duas horas antes será a vez do Famalicão e BSAD lutarem pela primeira vaga nas meias-finais que só vão ficar completas na quinta-feira, com o Casa Pia-Nacional (17h30) e Sp. Braga-Benfica (20h30). Será precisamente para falar sobre este jogo com os minhotos que Roger Schmidt vai apresentar-se esta quarta-feira diante dos jornalistas, numa conferência de imprensa que está marcada para as 13h00, no Seixal, e que poderá acompanhar, como é habitual, em direto no Maisfutebol.

Lá por fora também será dia de taças. Em Inglaterra, o Fulham de Marco Silva visita ao Sunderland a partir das 19h45 em jogo em atraso da quarta ronda. Quinze minutos mais tarde começa também o Manchester United-Leeds, neste caso relativo à Premier League, um jogo que ficou em atraso desde a 8.ª ronda.

Na Taça da Alemanha, destacamos a visita do Borussia Dortmund de Raphael Guerreiro a Bochum, enquanto na Taça de França, o grande jogo está reservado para as 20h10, hora em que Marselha de Nuno Tavares e do reforço Vitinha recebe o PSG de Danilo Pereira, Renato Sanches (lesionado) e Vitinha.

Destaque também para Marrocos, onde os espanhóis do Real Madrid e os egípcios do Al Ahly vão disputar, em Rabat, a segunda vaga do Mundial de Clubes.

Uma referência para Youth League, com os jogos de play-off, com a participação do FC Porto que vai defrontar os gregos do Panathinaikos no play-off para os oitavos de final da competição onde já está o Sporting.

Nas modalidades vai ser um dia também em grande para o FC Porto que no andebol vai defrontar os romenos do Dínamo Bucareste, em jogo da fase de grupos da Liga dos campeões, e no basquetebol defronta os franceses do Cholet Basket, em jogo da Taça Europa.

A fecharmos esta agenda, deixamos ainda um apontamento para mais um dérbi no futebol feminino, desta vez com o Sporting a receber o Benfica no jogo da segunda mão da Taça da Liga (20h00), depois da equipa da Luz ter vencido o primeiro jogo por 4-1.

Os jogos que pode ver esta quarta-feira

Taça de Portugal (quartos de final):

Famalicão-BSAD, 18h45 (Sport TV2)

Académico Viseu-FC Porto, 20h45 (RTP1)

Premier League (jogo em atraso da 8.ª jornada):

Manchester United-Leeds, 20h00

Taça de Inglaterra (jogo em atraso da 4.ª ronda)

Sunderland-Fulham, 19h45 (Sport TV4)

Mundial de Clubes (meia-final):

Al Ahly-Real Madrid, 19h00 ( (SportTV5)

Taça da Alemanha:

Nuremberga-Fortuna Dusseldorf. 17h00

Bochum-Borussia Dortmund, 19h45

Taça de França:

Angers-Nantes, 17h15

Auxerre-Rodez, 17h15

Lyon-Lille, 17h15 (SportTV1)

Paris FC-FC Annecy, 17h15

Toulouse-Reims, 17h15 (SportTV4)

Vierzon-Grenoble, 17h15

Marselha-PSG, 20h10 (SporTV6)

Youth League (play-off):

Rukh Lviv-Inter, 13h00

Genk-Juventus, 15h00

AZ Alkmaar-Eintracht Frankfurt, 17h00

Hajduk Split-Shakhtar Donetsk, 17h00

MTK Budapeste-Ajax, 17h00

Panathinaikos-FC Porto, 17h00 (Porto Canal)

Liga Revelação (apuramento para a Taça Revelação/4.ª jornada):

Portimonense - Leixões, 15:00

Marítimo - Rio Ave, 15:00

Farense - Sporting, 15:00

Gil Vicente - Mafra, 16:00.

Taça da Liga feminina (meias-finais/2.ª mão):

Famalicão - Sporting de Braga, 11:00 (Canal 11)

Sporting - Benfica, 20:00 (Canal 11)

Andebol (Liga Campeões/fase de grupos):

Veszprém, Hun - GOG, Din, 18:45 locais (17:45 em Lisboa)

Dínamo Zagreb, Cro - Paris Saint-Germain, 18:45 locais (17:45 em Lisboa)

FC Porto, Por - Dínamo Bucareste, Rom, 19:45 (Porto Canal).

Basquetebol (Taça Europa/6.ª e última jornada):

Craiova, Rom - Niners Chemnitz, Ale, 19:00 locais (17:00 em Lisboa)

Cholet Basket, Fra - FC Porto, 20:00 locais (19:00 em Lisboa, Porto Canal).