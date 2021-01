Concluídos os jogos dos quartos de final da Taça de Portugal, este sábado arranca a 16.ª jornada da Liga, com três jogos logo a abrir, mas há muito mais para acompanhar ao longo do dia, com natural destaque para a final da Taça Libertadores onde Abel Ferreira, líder do Palmeiras, vai procurar suceder a Jorge Jesus, num embate frente ao Santos marcado para o Estádio Maracanã.

Vamos primeiro à Liga, com o Nacional a receber o Famalicão, pelas 15h30, na abertura da nova ronda. Pelas 18h00 começa o Tondela-Farense e, logo a seguir, às 20h00, arranca o Portimonense-Boavista. Começa assim a jornada que vai contar com um escaldante Sporting-Benfica, marcado para segunda-feira.

A Premier League também conta com seis jogos reservados para este sábado, entre os quais destacamos o clássico Arsenal-Manchester United marcado para as 17h30. Um jogo em que a equipa de Bruno Fernandes está proibida de perder pontos para manter a pressão sobre o vizinho City na luta peço título.

Por falar em título, em Itália vamos ter três candidatos ao scudetto em campo. O líder Milan visita Bolonha às 14h00; a Juventus de Cristiano Ronaldo, no quarto lugar, defronta a Sampdória em Génova; enquanto Inter, segundo classificado, recebe o Benevento.

Haverá ainda jogos em Espanha, França e Alemanha, mas o grande espetáculo da noite está reservado parra o Rio de Janeiro onde, por volta das 20 horas portuguesas, começa a final da Taça Libertadores, entre o Palmeiras de Abel Ferreira e o Santos de Cuca.

Motivos mais do que suficientes para continuar ligado ao Maisfutebol este sábado.

Os jogos deste sábado

I Liga (16.ª jornada):

Nacional - Famalicão, 15:30 (SportTV1)

Tondela - Farense, 18:00 (SportTV1)

Portimonense - Boavista, 20:30 (SportTV1).

II Liga (18.ª jornada):

Desportivo de Chaves - Feirense, 11:00 (SpportTV1)

Oliveirense - Vizela, 17:00 (Canal 11).

Liga inglesa (21.ª jornada):

Everton - Newcastle, 12:30 (SportTV2)

Crystal Palace - Wolverhampton, 15:00 (SportTV5)

Manchester City - Sheffield United, 15:00 (SportTV2)

West Bromwich - Fulham, 15:00

Arsenal - Manchester United, 17:30 (SportTV2)

Southampton - Aston Villa, 20:00 (SportTV5).

Liga alemã (19.ª jornada):

Bayern Munique - Hoffenheim, 14:30 (Eleven Sports 2)

Borussia Dortmund - Augsburgo, 14:30 (Eleven Sports 3)

Eintracht Frankfurt - Hertha Berlim, 14:30 (Eleven Sports 5)

Union Berlim - Borussia Mönchengladbach, 14:30 (Eleven Sports 4)

Werder Bremen - Schalke 04, 14:30

Leipzig - Bayer Leverkusen, 17:30 (Eleven Sports 2).

Liga italiana (20.ª jornada):

Bolonha - AC Milan, 14:00 (SportTV3)

Sampdoria - Juventus, 17:00 (SportTV3)

Inter Milão - Benevento, 19:45 (SportTV3)

Liga espanhola (21.ª jornada):

Eibar - Sevilha, 13:00 (Eleven Sports 1)

Real Madrid - Levante, 15:15 (Eleven Sports 1)

Valência - Elche, 17:30 (Eleven Sports 1)

Villarreal - Real Sociedad, 20:00 (Eleven Sports 1).

Liga francesa (22.ª jornada):

Montpellier - Lens, 16:00 (Eleven Sports 6)

Marselha - Rennes, 20:00 (Eleven Sports 2).

Taça Libertadores (final):

Santos - Palmeiras, 20:00 (SportTV2).