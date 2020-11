Já há onze equipas apuradas na Taça de Portugal, mas a terceira eliminatória prossegue este domingo, com mais catorze jogos.

O Maisfutebol marcará presença em todos aqueles que envolvem equipas da Liga: Felgueiras-Tondela (11h), Merelinense-Moreirense (14h30), Monção-Rio Ave (14h30), Beira-Mar-Santa Clara (14h30), U. Oliveirense-Paços de Ferreira (17h15) e Vizela-Boavista (20h).

De referir ainda que Ruben Amorim, treinador do Sporting, tem conferência de imprensa marcada para as 18h30, para antecipar o duelo com o Sacavenense, agendado para o dia seguinte.

Lá por fora, o destaque vai para Inglaterra: o Leicester viu o Tottenham de José Mourinho assumir a liderança da Premier League, e neste domingo visita... o campeão Liverpool (19h15), que tem apenas um ponto a menos.

Na Liga espanhola a Real Sociedad foi igualada pelo Atlético de Madrid, que venceu o Barcelona, e neste domingo visita o Cádiz (15h15).

Na Serie A o líder Milan visita o Nápoles, que tem apenas três pontos a menos (19h45).

Fique por aí.