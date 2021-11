É dia de Taça!



Os jogos da quarta jornada da prova rainha arrancam logo às 11h00, deste sábado com a visita do Gil Vicente ao terreno do Leça. A festa da Taça prossegue, depois, em Vizela com a receção da equipa de Álvaro Pacheco ao Estrela da Amadora, passa por Vila do Conde, Braga e Alverca e termina no Dragão com o jogo entre o FC Porto e o Feirense. Pode acompanhar todos os jogos AO MINUTO no Maisfutebol.



No entanto, há muitos e bons jogos para assistir lá fora. Desde logo, há um Leicester-Chelsea abrir a tarde gorda na Premier League. Depois, às 15h00, a armada lusa do Wolverhampton recebe o sensacional West Ham e o United de Bruno e Ronaldo joga em Watford. O dia em Inglaterra termina com o Clássico entre o Liverpool de Jota e o Arsenal, de Cedric e Nuno Tavares, em Anfield.



Por sua vez, o Borussia Dortmund, de Guerreiro, recebe o Estugarda no Signal Iduna Park. O adversário do Sporting na Liga dos Campeões têm hipótese de encurtar a distância para o líder Bayern, derrotado na sexta-feira em Augsburgo. Já o Leipzig de André Silva joga em casa do Hoffenheim, à mesma hora (14h30).



Em Itália, a ronda abre com a receção da Atalanta ao Spezia e continua com um dos jogos de maior cartaz da ronda entre a Lazio e a Juve e termina com a visita do AC Milan de Leão a Florença.



Em Espanha, há três jogos para seguir com atenção. Desde logo, o Sevilha pode isolar-se provisoriamente na liderança do campeonato caso vença o Alavés. Horas depois, entra em campo o Atlético de Madrid, sem Félix, ante o Osasuna e o dia fecha com o dérbi catalão entre o Barça e o Espanhol.



Por último, o PSG de Danilo e Nuno Mendes tem um teste contra o Nantes antes do jogo em Manchester contra o City.



Este sábado, em Paredes, a seleção portuguesa de hóquei joga o jogo de atribuição do terceiro e quatro lugares frente à Itália, este sábado (17h00). A final, entre Espanha e França, disputa-se às 20h00.



Decorre ainda a qualificação para o Grande Prémio do Qatar, a partir das 14h00/15h00.



Os jogos deste sábado

Taça



Leça-Gil Vicente, 11h00

Vizela-Estrela da Amadora, 14h00

Rio Ave-Olhanense, 17h00

Sp. Braga-Santa Clara, 18h00

Alverca-Famalicão, 19h45

FC Porto-Feirense, 20h15



Espanha



Celta de Vigo-Villarreal, 13h00

Sevilha-Alavés, 15h15

Atlético Madrid-Osasuna, 17h30

Barcelona-Espanhol, 20h00



Inglaterra



Leicester-Chelsea, 12h30

Aston Villa-Brighton, 15h00

Wolves-West Ham, 15h00

Watford-Man. United, 15h00

Newcastle-Brentford, 15h00

Norwich-Southampton, 15h00

Burnley-Crystal Palace, 15h00

Liverpool-Arsenal, 17h30



Alemanha



Borussia Dortmund-Estugarda, 14h30

Bielefeld-Wolfsburgo, 14h30

Hoffenheim-Leipzig, 14h30

Bayer Leverkusen-Bochum, 14h30

Monchengladbach-Furth, 14h30

Union Berlim-Hertha, 17h30



Itália



Atalanta-Spezia, 14h00

Lazio-Juventus, 17h00

Fiorentina-AC Milan, 19h45



França



PSG-Nantes, 16h00

Rennes-Montpellier, 20h00