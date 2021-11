A quarta ronda da Taça de Portugal fica encerrada esta noite com o duelo entre Tondela e Leixões. Deste encontro, que poderá acompanhar AO MINUTO, vai sair a última equipa que vai estar entre as 16 finalistas da prova Rainha.



No entanto, há mais futebol para ver lá fora. Em Itália disputam-se ainda mais dois jogos da 13.ª jornada da Serie A e a ronda em Espanha termina com a receção do Rayo Vallecano de Bebé ao Maiorca.



Durante o dia tanto Jorge Jesus como Xavi vão antecipar o duelo do Benfica em Camp Nou, da próxima terça-feira. O técnico do Benfica e um jogador falam aos jornalistas às 14h00, quase três horas depois do último treino dos encarnados antes da viagem para a Catalunha enquanto o treinador do Barça e um futebolista antecipam o jogo às 11h30.



O que há para ver esta segunda-feira:



Taça de Portugal

Tondela-Leixões, 19h45



Espanha



Rayo Vallecano-Maiorca, 20h00



Itália



Hellas Verona-Empoli, 17h30

Torino-Udinese, 19h45



Conferência de imprensa do treinador, Jorge Jesus, e um jogador, de antevisão do jogo com o FC Barcelona para a Liga dos Campeões, no Centro de Estágios do Seixal, às 14h00.



Conferência de imprensa do treinador do FC Barcelona, Xavi Hernández, e um jogador, de antevisão do jogo com o Benfica para a Liga dos Campeões, no centro de treinos do clube, às 12h30 locais (11:30 em Lisboa), antecedida de treino da equipa, às 11h00 locais (10h00 em Lisboa, primeiros 15 minutos abertos à comunicação social).