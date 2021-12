Quarta-feira «gorda» em vésperas da paragem natalícia.



A tarde de futebol arranca começa em Leça com o jogo da Taça de Portugal entre os matosinhenses e o Paredes. Seguirá mais tarde para Pina Manique no duelo do Sporting frente ao Casa Pia num jogo que marca o regresso de Amorim a uma casa que já foi a sua.



Mas há mais futebol para ver por essa Europa fora. Em Espanha, o Atlético de Madrid de Félix visita o terreno do Granada de Max e Domingos Duarte num encontro marcado para as 18h00. Mais tarde, às 20h30, o Real Madrid joga em San Mamés frente ao Athletic.



Em Inglaterra é dia de decisões na Taça da Liga inglesa. Há três lugares para três equipas: Chelsea, Brentford, West Ham, Tottenham, Liverpool ou Leicester vão estar entre as semifinalistas.



Por sua vez, em França há dez jogos para acompanhar com destaque para a visita do PSG de Nuno Mendes e Danilo a casa do Lorient. A armada lusa do Lille joga em Bordéus enquanto o jogo grande da ronda será entre o Monaco, de Gelson Martins, e o Rennes.



Em Itália o campeão Inter defende a liderança da Serie A na receção ao Torino. À mesma hora, às 17h30, a Roma de José Mourinho recebe a Sampdoria no Olímpico. Mais tarde, estão marcados os jogos do Nápoles de Mário Rui contra a Spezia e a deslocação do AC Milan de Leão ao terreno do Empoli.



Pelo meio, João de Deus, treinador adjunto do Benfica, vai fazer a antevisão ao jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal frente ao FC Porto, no Dragão.



O que há para ver esta quarta-feira:





Taça de Portugal



Leça-Paredes, 14h00

Casa Pia-Sporting, 20h45



Espanha



Granada-Atlético de Madrid, 18h00

Athletic Bilbao-Real Madrid, 20h30



Inglaterra



Brentford-Chelsea, 19h45

Liverpool-Leicester, 19h45

Tottenham-West Ham, 19h45



Itália



Sassuolo-Bolonha, 15h30

Veneza-Lazio, 15h30

Roma-Sampdoria, 17h30

Inter-Torino, 17h30

Hellas Verona-Fiorentina, 17h30

Empoli-AC Milan, 19h45

Nápoles-Spezia, 19h45



França



Bordéus-Lille, 20h00

Clermont-Estrasburgo, 20h00

Llorient-PSG, 20h00

Lyon-Metz, 20h00

Marselha-Reims, 20h00

Monaco-Rennes, 20h00

Montpellier-Angers, 20h00

Nice-Lens, 20h00

Saint-Étienne - Nantes, 20h00

Troyes-Brest, 20h00