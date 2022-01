A Taça de Portugal prossegue esta quinta-feira com o último jogo dos quartos de final entre Portimonense e Mafra, no Algarve.



No entanto, há ainda um jogo em atraso da 16.ª jornada da Liga entre Famalicão e Belenenses que poderá seguir AO MINUTO aqui.



Mas não falta futebol para assistir esta quinta-feira. Desde logo o Campeonato Africano das Nações (CAN) com os Camarões de António Conceição a jogarem frente à Etiópia antes do duelo entre Cabo Verde e Burkina Faso.



O Atlético de Madrid de João Félix discute a passagem à final da Supertaça espanhola frente ao Athletic Bilbao, na Arábia Saudita. Em Itália, o AC Milan e o Nápoles jogam a passagem aos quartos de final da Taça.



O jogo de maior cartaz do dia terá lugar em Anfield com o embate entre Liverpool e Arsenal, primeira mão das meias-finais da Taça de Inglaterra.



O que pode ver esta quinta-feira:



Liga



Famalicão-Belenenses, 18h00



Taça de Portugal



Portimonense-Mafra, 20h45



Meia-final Supertaça espanhola



Atlético de Madrid-Athletic Bilbao, 19h00



Taça de Itália

Nápoles - Fiorentina, 17h00

AC Milan - Génova, 20h00.

2.ª jornada da CAN

Grupo A:

Camarões - Etiópia, 16h00

Cabo Verde - Burkina Faso, 19h00

Taça da Liga inglesa, meias-finais, 1.ª mão:

Liverpool - Arsenal, 19h45