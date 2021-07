A manhã desta segunda-feira fica marcada pelos sorteios das provas da UEFA. Anote bem os horários:



. a partir das 11 horas arrancam os quadros relativos à Liga dos Campeões e o Benfica ficará a saber quem defronta na 3ª pré-eliminatória da prova. Os encarnados são a segunda equipa com melhor coeficiente (58.000) na rota dos não-campeões, logo atrás do Shakhtar (79.000) e à frente de Mónaco (36.000) e Celtic (34.000). Estes são os possíveis adversários.



. às 12 horas é a vez de conhecer os emparelhamentos na Liga Europa. O Sp. Braga é o representante português e tem entrada direta na fase de grupos.



. a partir das 13 horas arranca o sorteio da Conference League. Na 2ª pré-eliminatória, o rookie Santa Clara já sabe que defronta o Shkupi, da Macedónia, enquanto o Paços de Ferreira inicia a participação na 3ª pré-eliminatória na nova prova da UEFA.



Às 19 horas há um outro sorteio: o da primeira edição da Liga 3.



Nota ainda para o treino do Sporting, em Lagos, pois às 9h30 fala um jogador à comunicação social.



Além de tudo isto, muita atenção ao Mercado de Transferências, pois as coisas estão a aquecer.