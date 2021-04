O agente de futebol Pedro Pinho, que na noite de segunda-feira foi identificado por agressão a um repórter de imagem da TVI, após o Moreirense-FC Porto [ver vídeo], tem sete negócios com os dragões registados na Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com a lista consultada, formalmente, desde 2017, o agente de jogadores aparece como intermediário na transferência de Ricardo Pereira para o Leicester, em julho de 2018, que rendeu 20 milhões de euros aos dragões, mas também em negócios menores. A saber: as saídas de Saidy Janko para o Young Boys (Suíça), de Hyung-Jun Suk para o Troyes (França) e de Juan Fernando Quintero para o River Plate (Argentina).

Para além destes, registam-se com a intermediação do empresário as contratações pelos portistas do lateral João Pedro, do Bahia, e as assinaturas de contratos com o FC Porto por parte do defesa-central Levi Faustino e do avançado André Pereira.

O único negócio em que Pedro Pinho está formalmente registado como intermediário e que não envolve o FC Porto é a assinatura de contrato do guarda-redes Tiago Sá com o Sp. Braga, ainda na época 2017/18.

De acordo com o Regulamento de Intermediários, cabe à comissão criada pela FPF a «avaliação da idoneidade dos intermediários e um eventual cancelamento do registo», caso esta não se verifique, cabe também ao órgão federativo a «imposição de sanções disciplinares», que se pode estender a nível mundial, de acordo com o Código Disciplinar da FIFA.