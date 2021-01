Ricardo Costa demitiu-se do cargo de diretor desportivo após ter sido vítima de um «atentado à integridade física».

«Hoje abandonei as minhas funções no Boavista, após um atentado à minha integridade física no dia de ontem [quinta-feira], durante o treino da equipa, por adeptos do clube e já depois de sucessivas ameaças. Não reúno mais condições para continuar no cargo. Desejo o melhor à equipa técnica, aos meus atletas e ao clube, pelo qual sempre tive grande estima e respeito», escreve o ex-jogador em comunicado.

O Boavista reagiu entretanto também em comunicado, confirmando que «Ricardo Costa cessou as funções de diretor desportivo para a área do futebol profissional, num cargo que passará a ser ocupado por Fary Faye».

De referir que o também antigo jogador axadrezado Fary Faye já fazia parte da estrutura como diretor executivo, cargo que vai acumular com o de diretor desportivo.

Ao Maisfutebol, fonte da SAD salienta que «o Boavista condena e continuará a condenar todo e qualquer ato de violência».

O Boavista, treinado por Jesualdo Ferreira, ocupa neste momento o 18.º e último lugar da classificação na Liga, com 11 pontos.