As Comissões de Trabalhadores da TVI, RTP, SIC e Lusa apresentaram hoje «total e incondicional solidariedade» para com o repórter de imagem da TVI, que foi agredido em Moreira de Cónegos, após o jogo entre o Moreirense e o FC Porto, da 29.ª jornada da Liga.

«Nada justifica ou ameniza este tipo de comportamentos, que assume especial gravidade pelo facto de ter sido protagonizado por um empresário ligado à modalidade: ou seja, um agente envolvido no mundo do desporto, que deve naturalmente pugnar por outro tipo de comportamentos e valores», afirmam, em comunicado, salientando a exigência para que as «autoridades assumam uma postura clara de maior proteção aos jornalistas que estão a cumprir as suas funções profissionais, de forma a impedir atentados à liberdade de informação, como previsto no artigo 19.º do Estatuto do Jornalista».

As Comissões de Trabalhadores dizem esperar «que as entidades competentes analisem este caso que, recorde-se, constitui crime público».

«Infelizmente, pressões, ameaças físicas, insultos e agressões a jornalistas são uma realidade recorrente no contexto dos jogos de futebol em Portugal», pelo que «é imperativo acabar com este clima inaceitável de intimidação a profissionais da comunicação social, e recordamos que o exercício da liberdade de imprensa está consagrado na Constituição da República e na própria lei portuguesa», concluem.

De referir que o Ministério Público vai abrir um inquérito à agressão, tal como noticiou o Maisfutebol.