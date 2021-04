A GNR esclareceu, nesta terça-feira, que os militares no recinto do Moreirense não presenciaram agressões ao repórter de imagem da TVI na noite de segunda-feira, após o final do jogo com o FC Porto.

Em esclarecimento enviado à TVI, a GNR diz que o militar a quem o repórter de imagem pediu ajuda «não presenciou as agressões», mas que «rapidamente» tentou «acalmar os ânimos» quando se apercebeu do «pedido de auxílio».

«No final do jogo de futebol entre o Moreirense e o Futebol Clube do Porto, no parque técnico do estádio do Moreirense, um militar da Guarda Nacional Republicana, ao aperceber-se do pedido de auxílio do operador de câmara, rapidamente se aproximou do local, tendo acalmado os ânimos dos intervenientes. Esclarece-se que o militar não presenciou as agressões, tendo sido identificados ambos os intervenientes e informados do direito de queixa», pode ler-se no testemunho.

De referir que a Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu, nesta terça-feira, um inquérito para apurar os factos relativamente a estas agressões.

