Adeptos do Sporting foram agredidos por benfiquistas na noite de domingo, em desacatos com elementos da claque do Benfica «No Name Boys», avança a TVI. As agressões aconteceram em Lisboa, na zona do Lumiar, bem perto do Estádio de Alvalade, e foram captadas por um vídeo amador a que a TVI teve acesso.

Refira-se que, na sequência destas agressões, dois adeptos ficaram feridos com gravidade e tiveram de ser internados no Hospital de Santa Maria, em estado grave.