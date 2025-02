Kun Aguero, antiga glória do Manchester City, falou claramente de mais: antes do jogo entre os Citizens e o Real Madrid, para a Liga dos Campeões, o argentino deixou-se levar pelo entusiasmo.

«O Real Madrid não pode vencer o Man. City. Se eles ganharem ao Man. City, vou cortar os meus testículos», disse então em declarações a um podcast.

Ora a verdade é que o Real Madrid ganhou mesmo o jogo, com um golo nos descontos, e desde então não houve mais notícias de Aguero. Mas a internet tem-se divertido muito: e o argentino, claro, virou chacota mundial.

