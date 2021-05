Agustín Marchesín tornou-se no guarda-redes deste século do FC Porto com mais «clean-sheets» alcançadas durante uma época e assinalou o feito nas redes sociais.

«Contente por bater o recorde anual do clube de jogos sem sofrer golos. Com um grupo de trabalho extraordinário a compeçar por Diamantino Figueiredo [treinador de guarda-redes] e pelos meus colegas Diogo Costa, Cláudio Ramos, Francisco Meixedo e Mouhamed Mbaye. Terminámos um ano com um grande jogo», escreveu nas redes sociais antes de deixar um desejo para a nova época.

«Sabemos que vocês [adeptos] e este clube merecem mais e nós, como grupo, também. Esperamos voltar fortes e alcançar o objetivo principal, que é o campeonato», acrescentou.

Marco Acuña, ex-Sporting e compatriota de Marchesín, parabenizou o também companheiro de seleção. «Muito bem, Agustín Marchesín.»

Marchesín não sofreu golos em 22 dos 43 jogos nos quais participou em 2020/21, tendo superado o melhor registo desde a viragem do século, até agora na posse de Vítor Baía. Ao todo, o guarda-redes argentino sofreu 35 golos.