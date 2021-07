Os futebolistas Agustín Marchesín e Luis Díaz, que estão de regresso ao FC Porto, já trabalharam com a equipa azul e branca no estágio no Algarve.

O guarda-redes argentino, que venceu a Copa América, bem como o extremo colombiano, melhor marcador da prova de seleções, já treinaram às ordens de Sérgio Conceição.

O FC Porto, que defronta a Roma de José Mourinho na quarta-feira, divulgou algumas imagens dos trabalhos iniciais dos dois jogadores, que foram assim para Marchesín e Díaz: