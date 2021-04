Pablo Aimar falou num debate virtual sobre a ideia que tem surgido de que agora não há jogadores criativos e diz que é uma questão a que os treinadores têm de estar atentos logo nos escalões de formação.

«Não gosto de ouvir dizer que não há jogadores criativos, sobretudo depois de fazerem 800 treinos automatizados. É muito provável que não haja se tudo for automatizado», disse o ex-internacional argentino, agora treinador.

«Se há algum com 15 anos que finta os adversários, dizemos-lhe para não o fazer porque perdeu a bola duas ou três vezes. Sim, vão perder a bola duas ou três vezes, ou cinco ou dez…», apontou o antigo jogador do Benfica, acrescentando: «Entendo a questão do jogo posicional, atacar os espaços, mas acho que nós treinadores temos de prestar atenção a essa suposta ou real falta de criatividade.»

«Com estas defesas em bloco, só um criativo consegue passar. Um criativo é alguém que finta, que inventa algo diferente quando todos os outros fazem o mesmo», apontou Aimar.

«Futebol não é xadrez. A torre não anda sempre da mesma maneira, o cavalo… no xadrez sim, mas no futebol não», frisou, dizendo que, sobretudo nos escalões de formação, «é preciso permitir aos jogadores errar».

«Se nessas idades só jogamos taticamente, não podemos esperar jogadores criativos», concluiu.