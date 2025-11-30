Péssima notícia para o Barcelona, para a Espanha e para o futebol feminino: Aitana Bonmati, três vezes vencedora da Bola de Ouro, sofreu uma fratura no perónio esquerdo durante um treino da seleção espanhola e deverá parar vários meses.

Em comunicado, a federação espanhola explicou que Bonmati sofreu a lesão após uma queda aparatosa, na sequência de um duelo com uma colega. A jogadora foi submetida a exames e já abandonou o estágio da seleção para poder fazer a sua recuperação no FC Barcelona

Não foi avançado um tempo de paragem para a jogadora de 27 anos, mas, pelo tipo de lesão que é, a médio que é apontada como melhora jogadora da atualidade deverá ficar fora dos relvados durante os próximos meses.

A seleção espanhola está a preparar a segunda mão da final da Liga das Nações com a Alemanha, encontro que está agendado para terça-feira (0-0 no primeiro jogo).