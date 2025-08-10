Países Baixos: Ajax e AZ Alkmaar vencem na estreia
Português Alexandre Penetra foi titular na goleada da formação de Alkmaar por 4-1
A primeira jornada da Liga dos Países Baixos está prestes a chegar ao fim. E, até ao momento, não há surpresas nos relvados neerlandeses. Depois das vitórias de PSV e Feyenoord, este domingo foi a vez de Ajax e AZ Alkmaar provarem o seu valor dentro de campo.
O Ajax, antiga equipa do novo técnico do FC Porto, Francesco Farioli, recebeu e venceu por 2-0 a formação recém promovida à Liga neerlandesa, Telstar.
Na Johan Cruyff Arena, em Amesterdão, Wout Weghorst, avançado de 33 anos, foi o homem da partida depois de apontar o bis que deu a vitória (19m e 83m).
Do lado do AZ Alkmaar, o português Alexandre Penetra foi titular e jogou os 90 minutos. A equipa de Alkmaar venceu o Groningen por 4-1 com o golo de Denso Kasius (5m) e com o bis de Troy Parrott (18m e 87m). O AZ Alkmaar contou ainda com o autogolo de Stije Resink (32m).
Por parte da equipa do Groningen, Marco Rente foi quem fez o único golo da equipa aos 44 minutos.
O próximo jogo do Ajax marca uma visita ao Go Ahead Eagles, numa partida a contar para a Liga neerlandesa. O Az Alkmaar, por sua vez, visita o FC Vaduz, de Liechtenstein, na segunda mão da 3ª pré-Eliminatória da Liga Conferência, depois de ter vencido o primeiro jogo em casa por 3-0.